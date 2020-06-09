Матвиенко: дети являются главным приоритетом госполитики

Общенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля 2020 года.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что внесение в основной закон страны положения о том, что дети являются важнейшим приоритетом российской государственной политики, справедливо и закономерно. По ее словам, сегодня государство берет на себя главную координирующую роль в вопросах, которые касаются поддержки и развития подрастающего поколения.

"Мы действительно вкладываем очень серьезные ресурсы, для того чтобы наши дети росли здоровыми, образованными, для того чтобы у них было счастливое и безопасное детство" - заявила Валентина Матвиенко во вторник на совещании с членами совета при президенте России по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Также она отметила, что глава государства Владимир Путин неоднократно отмечал, что в традициях народов нашей страны всегда было особенное, бережное отношение к ребенку.

Справка

Общероссийское голосование по поправкам в основной закон России должно было состояться 22 апреля, однако его перенесли из-за эпидемии коронавируса нового типа. Позднее российский лидер Владимир Путин назначил референдум по поправкам в Конституцию РФ на 1 июля.