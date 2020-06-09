Песков отреагировал на снятие режима самоизоляции в Москве

Москвичи по-прежнему должны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и соблюдать безопасное расстояние.

9 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не считают отмену режима самоизоляции в Москве, введенного из-за эпидемии коронавируса нового типа, слишком стремительной. Он подчеркнул, что полного снятия ограничений в столице нет, так как некоторые меры остались. Например, москвичи по-прежнему должны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и соблюдать безопасное расстояние, пишет ТАСС.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе с 9 июня отменят режим самоизоляции, систему электронных пропусков и график выгула собак.