Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
08 ИЮН, 17:41 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

08 ИЮН, 17:41 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус

Собянин: с 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции

08.06.2020 14:52
Комментарии
Собянин: с 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции

Сергей Собянин подчеркнул, что ранее принятые шаги по борьбе с новой коронавирусной инфекцией позволили избежать "взрыва" эпидемии.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге написал, что с 9 июня в российской столице отменят режим самоизоляции, систему цифровых пропусков и график прогулок собак.

"Все основные ограничения - при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер - в июне будут сняты", - заявил Собянин.

По его словам, сейчас город начинает возвращаться к привычному образу жизни. Также мэр подчеркнул, что ранее принятые шаги по борьбе с новой коронавирусной инфекцией позволили избежать "взрыва" эпидемии, пишет РБК.

Ранее Сергей Собянин говорил о том, что Москва может вернутся к нормальной жизни примерно через год, когда начнется массовая вакцинация людей.

Комментировать (без регистрации)
Россия готовится к открытию туристического сезона
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

За границу пустят, но со справкой. Мишустин «открыл» границы России

За границу пустят, но со справкой. Мишустин «открыл» границы России
Политика

35 млн россиян под угрозой увольнения. Какие работники наиболее уязвимы

35 млн россиян под угрозой увольнения. Какие работники наиболее уязвимы
Общество

Саудовская Аравия взвинтила цены на нефть. «Ценовая война» с Россией завершена

Саудовская Аравия взвинтила цены на нефть. «Ценовая война» с Россией завершена
Экономика

Москва отменяет режим самоизоляции с 9 июня. Но маски и перчатки придется носить

Москва отменяет режим самоизоляции с 9 июня. Но маски и перчатки придется носить
События и факты

Био Революция. Как новые технологии меняют бизнес и общество

Био Революция. Как новые технологии меняют бизнес и общество
Наука и технологии

«Газпром» заказал трубы на 100 млрд руб. Будет строить «Силу Сибири-2»

«Газпром» заказал трубы на 100 млрд руб. Будет строить «Силу Сибири-2»
Экономика

Узнай, страна

В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС

В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС

В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей

В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей

В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома

В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома

ТПП РФ: возобновляя работу, предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности

ТПП РФ: возобновляя работу, предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности

Новости дня

16:46 Стоимость барреля нефти марки Brent превысила $43 Стоимость барреля нефти марки Brent превысила $43
Россия готовится к открытию туристического сезона
Россия готовится к открытию туристического сезона
16:03 В Москве могут изменить сроки снятия ограничений В Москве могут изменить сроки снятия ограничений
14:27 Мишустин: ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется Мишустин: ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется
13:22 Ученые обнаружили ген, который уменьшает количество пыльцы растений Ученые обнаружили ген, который уменьшает количество пыльцы растений
12:26 Мишустин планирует восстановить международное авиасообщение Мишустин планирует восстановить международное авиасообщение
11:39 Власти могут пересмотреть политику найма мигрантов на работу Власти могут пересмотреть политику найма мигрантов на работу
«Вакцина для экономики»: представители бизнес-сообщества обсудили выход из кризиса после пандемии
«Вакцина для экономики»: представители бизнес-сообщества обсудили выход из кризиса после пандемии
11:16 В России обнаружено 8985 новых случаев инфицирования коронавирусом В России обнаружено 8985 новых случаев инфицирования коронавирусом

Узнай, страна!

13:18 В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС
В России могут ввести почасовую оплату труда
В России могут ввести почасовую оплату труда
12:57 В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей
12:33 В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома
05 ИЮН, 17:54 ТПП РФ: возобновляя работу, предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности ТПП РФ: возобновляя работу, предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности
05 ИЮН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и сажали персики? ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и сажали персики?
05 ИЮН, 13:14 В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный» В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
05 ИЮН, 12:55 Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов
05 ИЮН, 10:56 Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности
04 ИЮН, 13:51 В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей
04 ИЮН, 13:42 Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter