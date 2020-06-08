Собянин: с 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции

Сергей Собянин подчеркнул, что ранее принятые шаги по борьбе с новой коронавирусной инфекцией позволили избежать "взрыва" эпидемии.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге написал, что с 9 июня в российской столице отменят режим самоизоляции, систему цифровых пропусков и график прогулок собак.

"Все основные ограничения - при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер - в июне будут сняты", - заявил Собянин.

По его словам, сейчас город начинает возвращаться к привычному образу жизни. Также мэр подчеркнул, что ранее принятые шаги по борьбе с новой коронавирусной инфекцией позволили избежать "взрыва" эпидемии, пишет РБК.

Ранее Сергей Собянин говорил о том, что Москва может вернутся к нормальной жизни примерно через год, когда начнется массовая вакцинация людей.