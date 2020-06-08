В Москве могут изменить сроки снятия ограничений

С 9 июня в Москве отменят некоторые принятые из-за эпидемии коронавируса нового типа ограничительные меры.

В указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном в понедельник на официальном сайте мэрии, сказано, что сроки снятия режима повышенной готовности в российской столице могут быть перенесены в случае, если эпидемиологическая обстановка в городе ухудшится.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в Москве с 9 июня отменят некоторые принятые из-за эпидемии коронавируса нового типа ограничительные меры: режим самоизоляции, систему цифровых пропусков и график выгула собак.