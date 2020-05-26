На мегапроект «Газпрома» привлекут деньги россиян. Нужно 750 млрд рублей 726 0 Экономика img_copyright

Газохимический комплекс в Усть-Луге, который собирается строить «Русгаздобыча» для совместного использования «Русхимальянса» и «Газпрома», может быть реализован за счет денег россиян. Об этом РБК заявил глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Проект оценивается в 750 млрд руб. и ранее претендовал на деньги Фонда национального благосостояния. Однако экономические кризис переписал эти планы.