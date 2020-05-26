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На мегапроект «Газпрома» привлекут деньги россиян. Нужно 750 млрд рублей

26 Мая 2020 726 0 Экономика
На мегапроект «Газпрома» привлекут деньги россиян. Нужно 750 млрд рублей
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Газохимический комплекс в Усть-Луге, который собирается строить «Русгаздобыча» для совместного использования «Русхимальянса» и «Газпрома», может быть реализован за счет денег россиян. Об этом РБК заявил глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Проект оценивается в 750 млрд руб. и ранее претендовал на деньги Фонда национального благосостояния. Однако экономические кризис переписал эти планы.

Россияне – последняя надежда

  • Газохимический комплекс в Усть-Луге стоимостью 750 млрд руб. не получит денег из Фонда национального благосостояния, как предполагалось ранее. В ФНБ остается 9 трлн руб., которые необходимы для страхования бюджета. Дефицит последнего составит до 9 трлн руб., или 8,5% ВВП (имеется в виду консолидированный бюджет, включающий бюджеты регионов, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования). Правительство не будет инвестировать средства Фонда выше 7% ВВП в инфраструктурные проекты в России.
  • Поэтому Вшнеэкономбанк «идет к вам»: средства для очередного проекта «Газпрома» предлагается занять у граждан через фонды коллективных инвестиций. «Мы считаем, что можно создавать фонды коллективных инвестиций, куда люди будут заинтересованы вкладывать, понимая, что они, например, акционеры Усть-Луги», – сказал Шувалов.
  • Комплекс должен сжижать и перерабатывать газ. Запуск проекта планировался на 2024 год. Но, похоже, он может зависнуть, как и Амурский ГПЗ в 2019 году, так и не ставший крупнейшим заводом в России по переработке газа. От инвестиций в проект отказался китайский China Development Bank, которому предложили оплатить 70% проекта стоимостью 14 млрд долларов.
  • В Усть-Лугу частных инвесторов тоже трудно привлечь, поэтому Шувалов говорит, что их нужно звать не на старте строительства, а когда комплекс будет уже построен. То есть граждане вложат свои деньги в завод, а его потом продадут западным акционерам. Делается это потому, что «ВЭБ хотел бы на этом заработать. А когда вы запустили производство и начали отгружать продукцию, это другая цена».
  • Проект по сжижению газа в ближайшей перспективе обречен и никакой «другой цены» за него не будет. Катар становится крупнейшим поставщиком СПГ и поставляет в Европу топливо по рекордно низким ценам. «Газпрому» следует думать не о заведомо проигранной конкуренции на рынке СПГ, а об удержании своей доли в Европе, которая стремительно сокращается.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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