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За границу пустят, но со справкой. Мишустин «открыл» границы России

8 Июня 2020 286 0 Политика
За границу пустят, но со справкой. Мишустин «открыл» границы России
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«По требованию трудящихся» премьер-министр Михаил Мишустин разрешил россиянам выезжать за границу. Но не всем, а отдельным категориям лицам, которым очень нужно. Чтобы покинуть Россию, гражданину нужно доказать, что он едет к родственникам, на работу, учебу или лечение в иностранное государство. До этого возобновление международного авиасообщения планировалось на 15 июля.

За границу – только при наличии причины

  • Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которым разрешил отдельным категориям граждан выезжать за пределы РФ. Однако у всех у них должны быть веские основания или, как выразился Мишустин, «жизненные ситуации». Россияне смогут выехать за рубеж для ухода за больными родственниками, лечения в медицинских учреждениях, на работу или учебу.
  • По словам Мишустина, правительство пошло на послабление потому, что в Белый дом поступило «много обращений» от граждан, которым необходимо по той или иной причине на время расстаться с родиной. Мишустин услышал «глас народа» и внес коррективы в режим ограничений.
  • Тем же самым постановлением премьер разрешил въезжать в Россию и иностранцам, которым для этого нужно доказать, что они собираются лечиться в России или ухаживать за близкими родственниками.
  • До этого анонимные источники в авиакомпаниях сообщили, что правительство рассчитывает возобновить международное авиасообщение с 15 июля. На первом этапе рейсы будут налажены со странами СНГ и ЕАЭС. Для принятия этого решения необходимы «стабильная позитивная динамика по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией».
  • Против открытия границ выступают сторонники развития внутреннего туризма. Они лоббируют перенос открытия международного авиасообщения на 1 сентября, чтобы россияне отдыхали в Краснодарском крае, а не в Турции. Над открытием внутреннего туризма работают в Ростуризме и Роспотребнадзоре – инспектируют пустые аэропорты, где ищут «скученность пассажиров».
  • Россия закрыла авиасообщение с другими странами 27 марта.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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