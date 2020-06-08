За границу пустят, но со справкой. Мишустин «открыл» границы России 286 0 Политика img_copyright

«По требованию трудящихся» премьер-министр Михаил Мишустин разрешил россиянам выезжать за границу. Но не всем, а отдельным категориям лицам, которым очень нужно. Чтобы покинуть Россию, гражданину нужно доказать, что он едет к родственникам, на работу, учебу или лечение в иностранное государство. До этого возобновление международного авиасообщения планировалось на 15 июля.