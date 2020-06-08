Мировой экономике предрекли рекордное падение на 5,2%

Международная финансовая организация прогнозирует, что с 2021 года начнется восстановление глобальной экономики, причем рост мирового ВВП составит 4,2%.

Всемирный банк ожидает, что в текущем году из-за пандемии коронавируса нового типа снижение мировой экономики составит 5,2%, вместо ранее прогнозируемого роста на 2,5%. В международной финансовой организации отметили, что сейчас наблюдается самый сильный кризис со времен Второй мировой войны. В банке добавили, что карантинные меры, введенные многими странами для борьбы с COVID-19, погрузили экономику планеты "в глубокую рецессию". Тем не менее специалисты считают, что со следующего года начнется ее восстановление, причем рост мирового ВВП достигнет уровня 4,2%, пишет РИА Новости.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России после спада на фоне коронавируса будет восстанавливаться постепенно.