Мишустин: ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется

Михаил Мишустин заявил, что российские власти и дальше будут помогать гражданам, которые остались без работы, а также наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям экономики.

Глава российского правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что в стране "ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется". По его словам, это связано с тем, что субъекты РФ начали поэтапное снятие режима ограничительных мер. Кроме того государство оказывает поддержку гражданам и бизнесу.

Мишустин добавил, что российские власти и дальше будут помогать россиянам, которые остались без работы, а также наиболее пострадавшим от эпидемии коронавируса нового типа отраслям экономики. На реализацию данных мероприятий Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей, пишет ТАСС.

Напоминаем, что ранее кабмин представил президенту России Владимиру Путину общенациональный план действий по восстановлению экономики. Уточняется, что документ состоит из 9 разделов и предполагает проведение свыше 500 мероприятий, направленных на преодоление негативных влияний инфекции COVID-19.