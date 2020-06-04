Собянин: москвичи будут носить маски до середины осени

К нормальной жизни столица вернется только через год.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда столица сможет вернуться к нормальному образу жизни. По его словам, получить защиту от коронавируса все россияне смогут только после того, как начнется массовая вакцинация. А это, по оценкам экспертов, произойдет не раньше октября. Поэтому, носить маски москвичам придется до середины осени, а полностью к прежней жизни город вернется только через год, пишет ТАСС.

Напоминаем, что премьер России Михаил Мишустин поручил проверить на соответствие закону указы глав регионов и мэра Москвы Сергея Собянина о введении карантинных мер и ограничений с конца марта 2020 года. Минздрав, Минюст и Роспотребнадзор проверят, не нарушают ли документы права и свободы граждан.