Правительство готово представить план восстановления экономики. Что скажет президент 430 0 Экономика img_copyright

Общенациональный план действий по восстановлению экономики готов. Сегодня правительство России представит его президенту страны Владимиру Путину. План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. По мнению премьера страны Михаила Мишустина он не только поможет преодолеть негативное влияние коронавирусной инфекции, но и даст возможность провести структурные изменения в экономике.