Правительство готово представить план восстановления экономики. Что скажет президент
Общенациональный план действий по восстановлению экономики готов. Сегодня правительство России представит его президенту страны Владимиру Путину. План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. По мнению премьера страны Михаила Мишустина он не только поможет преодолеть негативное влияние коронавирусной инфекции, но и даст возможность провести структурные изменения в экономике.
Правительство России разработало Общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям. РБК представил некоторые пункты Плана, ссылаясь на данные собственных источников.
Согласно документу
- к концу 2021 года экономика должна вернуться к устойчивому росту в 2,5% ВВП;
- уровень безработицы в стране должен быть снижен до менее 5% по итогам 2021 года;
- также, к окончанию следующего года необходимо добиться устойчивого роста доходов населения и сокращения уровня бедности;
- планируется выйти на темпы роста инвестиций на уровне 4,5% к концу 2021 года;
- с 1 января 2021 года планируется начать "прямые выплаты" по больничным листам и по пособиям россиянам с детьми в рамках социального страхования, на которые будут выделены порядка 52 млрд рублей;
- с октября 2020 года будет введен минимальный уровень часовой ставки при привлечении работников на неполный рабочий день на срок до трех месяцев, что поможет бороться с "серой" оплатой труда;
- правительство планирует стимулировать спрос с помощью госзакупок и предоставления государственных субсидий и гарантий;
- ипотечная ставка будет установлена ниже 8%;
- на завершение долгостроев будет выделено 33 млрд рублей;
- в туристической отрасли будет снижена ставка НДС до 7%.
При этом в Минэкономразвитии, специалисты которого принимали участие в разработке Плана, называют и те риски, которые грозят восстановлению экономического роста в России. Это
- прекращение мер поддержки занятости, что приведет к росту числа безработных особенно в тех отраслях экономики, которые наиболее сильно пострадали от коронавируса;
- падение доходов население и снижение платежеспособного спроса;
- рост "плохих" долгов россиян;
- а также снижение активности инвесторов.
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