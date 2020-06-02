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Правительство готово представить план восстановления экономики. Что скажет президент

2 Июня 2020 430 0 Экономика
Правительство готово представить план восстановления экономики. Что скажет президент
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Общенациональный план действий по восстановлению экономики готов. Сегодня правительство России представит его президенту страны Владимиру Путину. План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. По мнению премьера страны Михаила Мишустина он не только поможет преодолеть негативное влияние коронавирусной инфекции, но и даст возможность провести структурные изменения в экономике.

Правительство России разработало Общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям. РБК представил некоторые пункты Плана, ссылаясь на данные собственных источников.

Согласно документу 

  • к концу 2021 года экономика должна вернуться к устойчивому росту в 2,5% ВВП;
  • уровень безработицы в стране должен быть снижен до менее 5% по итогам 2021 года;
  • также, к окончанию следующего года необходимо добиться устойчивого роста доходов населения и сокращения уровня бедности;
  • планируется выйти на темпы роста инвестиций на уровне 4,5% к концу 2021 года;
  • с 1 января 2021 года планируется начать "прямые выплаты" по больничным листам и по пособиям россиянам с детьми в рамках социального страхования, на которые будут выделены порядка 52 млрд рублей;
  • с октября 2020 года будет введен минимальный уровень часовой ставки при привлечении работников на неполный рабочий день на срок до трех месяцев, что поможет бороться с "серой" оплатой труда;
  • правительство планирует стимулировать спрос с помощью госзакупок и предоставления государственных субсидий и гарантий;
  • ипотечная ставка будет установлена ниже 8%;
  • на завершение долгостроев будет выделено 33 млрд рублей;
  • в туристической отрасли будет снижена ставка НДС до 7%

При этом в Минэкономразвитии, специалисты которого принимали участие в разработке Плана, называют и те риски, которые грозят восстановлению экономического роста в России. Это

  • прекращение мер поддержки занятости, что приведет к росту числа безработных особенно в тех отраслях экономики, которые наиболее сильно пострадали от коронавируса; 
  • падение доходов население и снижение платежеспособного спроса;
  • рост "плохих" долгов россиян; 
  • а также снижение активности инвесторов.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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