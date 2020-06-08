В России обнаружено 8985 новых случаев инфицирования коронавирусом

Количество зараженных в России достигло 476658 человек.

За прошедшие сутки российские медики выявили 8985 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 2001 случай из них выявлен в Москве, 751 - в Подмосковье, 326 - в Санкт-Петербурге, 305 - в Нижегородской области.

Общее количество инфицированных коронавирусом в стране достигло 476658 человек, 230688 пациентов вылечились, 5971 человек скончался.

Ранее бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о том, что частое использование антисептических средств может привести к аллергическим реакциям.