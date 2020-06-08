Россияне стали меньше пользоваться наличными

За первые три месяца текущего года россияне сняли 6,4 трлн рублей наличными.

По данным Банка России, самой непопулярной банковской операцией среди россиян стало снятие наличных денег. Данные представлены за первые три месяца текущего года. Так, россияне приобрели с помощью безналичного расчета товаров и услуг на общую сумму более 7 трлн рублей. Это на 9,7% больше общего объема снятых наличных денежных средств с банковских карт. За период с января по март 2020 года россияне сняли 6,4 трлн рублей.

По мнению экспертов на увеличение использования безналичного расчета во время покупок повлияла не только увеличившаяся популярность покупок онлайн, но и начавшаяся в марте эпидемия коронавируса, во время которой наличные деньги признали одним из способов передачи коронавируса, пишет РБК.

Как сообщалось ранее, по данным на 1 мая на текущих банковских счетах россияне хранили порядка 9 трлн. рублей.