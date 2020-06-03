Россияне хранят на текущих счетах в банках 9 млрд рублей

Количество средств на текущих счетах населения больше всего увеличилось за нерабочий апрель.

Согласно данным рейтингового агентства НКР, по состоянию на 1 мая на текущих счетах россиян рекордно выросло количество денежных средств. Причем наибольший прирост произошел в апреле составив 0,6 млрд рублей. А общее количество средств, оказавшихся на текущих счетах, составляет 9 млрд рублей или 29% от всех денег россиян, хранящихся в банках.

Аналитики называют такой прирост рекордным, исключая декабрьские пополнения от премиальных выплат и тринадцатых зарплат. По мнению экспертов, увеличение количества денежных средств на текущих счетах населения связано с отказом держателей переводить деньги во вклады, с закрытием депозитов и переводом средств на текущие счета, а также началом государственных выплат на поддержку населения, пишет РБК.

Как ранее сообщал Капитал страны, только в апреле россияне забрали из банков 1,1 млрд долларов, объем депозитов сократился на 8,3 млрд долларов с начала года, а банки вынуждены завозить валюту в страну самолетами.