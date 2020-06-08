В России могут ввести почасовую оплату труда

В правительство направлен законопроект о введении с первого января 2021 года почасовой оплаты труда. Авторами документа, который оказался в распоряжении РИА Новости, выступили представители партии ЛДПР.

Согласно инициативе, со следующего года труд должен оплачиваться минимальным размером в 150 рублей в час для работающих по срочным договорам и на неполный день. Вместе с этим, как отмечается, минимальная часовая оплата должна будет ежегодно индексироваться. В ближайшее время члены кабмина дадут заключение по документу.

По мнению авторов, если данный законопроект будет принят, то доходы россиян поднимутся на другой уровень. Это особенно актуально в условиях пандемии. Кроме этого, подобная мера станет важным шагом к решению вопроса доведения уровня оплаты труда в России до уровня индустриально развитых стран.