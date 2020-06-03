Минтруд представил новые правила отпусков

03.06.2020 13:35 Комментарии

Документ определяет порядок предоставления, продления и оплаты отпусков во время карантина по коронавирусу.

Специалисты Минтруда разработали новые правила отпусков для россиян во время эпидемии коронавируса. Так, работодатель может предоставить работнику отпуск не по утвержденному графику отпусков на текущий год, при этом оплата нерабочих дней будет проходить согласно подписанному соглашению между сторонами, а работодатель будет иметь право не перечислять отпускные в положенные по закону три дня до отпуска сотрудника;

при этом оплата нерабочих дней будет проходить согласно подписанному соглашению между сторонами, а работодатель будет иметь право не перечислять отпускные в положенные по закону три дня до отпуска сотрудника; работнику, находящемуся в отпуске во время карантина, не будут продлевать отпуск, а ту часть, которую он не успел использовать до карантина, работник может по согласованию с руководителем, перенести на более поздний срок;

а ту часть, которую он не успел использовать до карантина, работник может по согласованию с руководителем, работнику, находящемуся в отпуске и получившему больничный лист в связи с карантином, не будет продлеваться или переноситься отпуск, а за проведенные на карантине и в отпуске дни пособие по листку нетрудоспособности начислено не будет, сообщает PRIMPRESS. Как стало известно ранее, премьер России Михаил Мишустин поручил проверить правовые акты по коронавирусу. Специалисты профильных ведомств определят, не нарушают ли принятые документы права россиян.