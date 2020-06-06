В Москве будут приняты радикальные шаги по смягчению ограничений

В столице снижается ежедневное количество инфицированных коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице будут приняты радикальные шаги по смягчению режима ограничений. К ним можно будет приступить уже с понедельника. По его словам в столице отмечается ежедневное снижение количества инфицированных коронавирусом и смертей от COVID-19. Именно это позволяет ослабить действие карантинного режима, пишет РИА Новости.

Ранее, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большая часть ограничительных мер будет отменена до первого июля.