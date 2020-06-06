В России создадут Национальную базу генетических данных

База будет создана по личному распоряжению президента России.

Президент России Владимир Путин поручил создать в России Национальную базу генетической информации. Распоряжение главы государства размещено на сайте Кремля. Ответственными за разработку и функционирование базы, а также хранение и передачу информации назначены премьер России Михаил Мишустин и директор Курчатовского института Александр Благов, ведомства которых будут привлечены к разработке базы. Доложить о выполнении поручения необходимо до 1 октября текущего года.

Президент отметил важность развития генной инженерии в России, которая может помочь человечеству бороться с тяжелейшими заболеваниями, увеличить продолжительность жизни, изменить экологическую ситуацию и оказать положительное влияние на самые разные отрасли, включая медицину, сельское хозяйство, не говоря уже о промышленности и энергетике, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Госдума приняла закон о создании единого федерального информационного реестра, который будет содержать все сведения о гражданах России. Каждому гражданину будет присвоен идентификатор, а под ним запишут всю важную информацию – от уровня дохода до семейных связей.