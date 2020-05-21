В России создадут единый регистр населения

Всех граждан страны занесут в специальный регистр.

Депутаты Государственной думы приняли проект закона о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России. Данный реестр, в который будут занесены все россияне, будет содержать информацию о ФИО, дате рождения и смерти гражданина, его пол и семейное положение, гражданство, а также информацию, которая сможет подтвердить внесенные сведения.

Пользоваться регистром смогут представители государственных и муниципальных органов, МФЦ и нотариусы. Получить информацию из регистра сможет и сам гражданин или его законный представитель. А обеспечение защиты данных, внесенных в регистр возложено на Федеральную налоговую службу, пишет РИА Новости.