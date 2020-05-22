Внепланового снижения ключевой ставки не будет

В ЦБ не увидели необходимости снижать ключевую ставку

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила на вопрос о возможности внепланово еще больше снизить ключевую ставку для оказания поддержки экономики. По ее словам, в настоящее время нет необходимости во внеплановом снижении ставки. Набиуллина подчеркнула, что решение о снижение ключевой ставки должно приниматься на Совете директоров, а сейчас нет обстоятельств для проведения мероприятия вне плана. Тем более, что очередное заседание Совета директоров Банка России запланировано на 19 июня, пишет РБК.