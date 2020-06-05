Названа новая дата заседания стран ОПЕК+

Министерские встречи стран ОПЕК+ и государств, не входящих в организацию, пройдут в субботу, 6 июня.

Официальный представитель Министерства энергетики Российской Федерации в интервью РИА Новости сообщил, что заседание стран-участниц ОПЕК+ и государств, не входящих в организацию, состоится в субботу, 6 июня.

В свою очередь официальный представитель российского президента Дмитрий Песков не стал давать какие-либо комментарии по итогам предстоящего саммита нефтедобывающих стран мира. По его словам, прогнозами и ожиданиями от заседания ОПЕК+ занимается министр энергетики России Александр Новак, пишет ТАСС.

Напомним, что с 1 мая текущего года вступила в силу новая сделка международной межправительственной организации о сокращении добычи нефти на фоне пандемии нового типа коронавируса.