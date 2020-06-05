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Коронавирус

За время пандемии в Подмосковье открылись тысячи предприятий

05.06.2020 13:00
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За время пандемии в Подмосковье открылись тысячи предприятий

Порядка тринадцати тысяч компаний открылось в Московской области в период коронавирусной инфекции, о чем проинформировали представители министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Помощь государства

Как пояснили в пресс-службе министерства, за последнее время активно стал развиваться формат онлайн-торговли – доля этих предприятий составила более 30% от зарегистрированных юрлиц. Вторую позицию занимают транспортные услуги и перевозки (18%), третью – сфера строительства частных домов, ремонта и отделки (11%).

Вместе с этим, как отметили в министерстве, в период с марта по июнь 2020 года было закрыто 12 059 организаций и ИП.

Глава ведомства Наталья Егорова, комментируя ситуацию, пояснила, что показатели динамики по приросту и закрытию малых и средних компаний за период пандемии почти не изменились в сравнении с прошлым годом. По ее словам, это можно объяснить помощью со стороны государства:

«Наиболее популярна субсидия на оплату труда в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника, а также кредит под 2% для поддержки занятости, за счет него можно сделать рефинансирование ранее взятого кредита на зарплату под 0%».

Ситуация с COVID-19

На данный момент по Московской области зафиксировано 42 720 заболевших, с летальным исходом – 539 случаев. При этом случаев выздоровления – порядка десяти тысяч.

«Всего в Московской области зафиксировано 42720 случаев заболевания коронавирусной инфекцией... Выздоровели и выписались 10392 человека», – проинформировали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Что касается состояния, в котором находится подмосковный бизнес, то, как и во многих регионах, пандемия стала причиной серьезного ущерба. В цифровом выражении статус пострадавших был получен 116 тыс. субъектами МСП.

В числе самых пострадавших, как сообщала Наталья Егорова в ходе заседания Мособлдумы, были признаны компании, занятые в отраслях авиаперевозок, досуга, а также развлечений, питания, спорта, туризма, и так далее. Но больше всего пострадавшей признали сферу розничной торговли непродовольственными товарами: 40 728 компаний, следом за ней — авиаперевозки и работа аэропортов (33 985 субъектов).

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