Путин: эпидемиологическая ситуация в РФ стабилизируется

Президент России считает, что необходимо тщательно отслеживать ситуацию с COVID-19 в каждом субъекте РФ и оперативно реагировать на меняющуюся эпидемиологическую обстановку.

В четверг, 4 июня, президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что в целом эпидемиологическая обстановка в стране стабилизируется. По словам главы государства, сейчас в российских регионах наблюдается улучшение ситуации с эпидемией нового типа коронавируса, однако по-прежнему нужно тщательно отслеживать обстановку с COVID-19 в каждом субъекте России и оперативно реагировать на меняющуюся эпидемиологическую ситуацию, пишет РИА Новости.

Напомним, что в конце мая Владимир Путин, ссылаясь на мнения российских и зарубежных специалистов, сообщил о приходе второй волны коронавируса. Также президент поручил Министерству здравоохранения России принять все необходимые меры для подготовки к новой вспышке инфекции COVID-19.