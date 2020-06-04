Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
04 ИЮН, 20:08 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

04 ИЮН, 20:08 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус

В ЦИК утвердили порядок электронного голосования

04.06.2020 19:32
Комментарии
В ЦИК утвердили порядок электронного голосования

Москва и Нижегородская область получили разрешение провести голосование по поправкам в Конституцию России в электронном виде.

Глава ЦИК Элла Памфилова озвучили решение Комиссии по возможности проведения дистанционного голосования по поправкам в Конституцию России в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Красноярском крае и Карелии. Так, Москве и Нижегородской области было разрешено использовать электронную форму голосования, но остальные три субъекта получили отказ, в основном, из-за возможности возникновения технических сбоев, которые, по словам Памфиловой, недопустимы во время всеобщего голосования по внесению изменений в главный закон страны, пишет ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по организации проведения голосования по поправкам в Конституцию. Так, перед началом голосования россияне обязаны будут пройти температурный контроль, обрабатывать руки антисептическими средствами и соблюдать социальную дистанцию.

Комментировать (без регистрации)
ЦИК обсудит возможность проведения электронного голосования по Конституции
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россияне отказываются от отдыха в Сочи. Слишком жесткие требования

Россияне отказываются от отдыха в Сочи. Слишком жесткие требования
Общество

«Должны всем!» Правительство отказалось выплатить пенсионерам 1,38 трлн рублей

«Должны всем!» Правительство отказалось выплатить пенсионерам 1,38 трлн рублей
Общество

Россия оправится от коронавируса только через 2-3 года. Потери будут как от войны

Россия оправится от коронавируса только через 2-3 года. Потери будут как от войны
Экономика

Таможенные сборы России рухнули почти вполовину. Состояние бюджета продолжит ухудшаться

Таможенные сборы России рухнули почти вполовину. Состояние бюджета продолжит ухудшаться
Экономика

Индия отказалась от производства «Калашникова». Переходит на оружие США

Индия отказалась от производства «Калашникова». Переходит на оружие США
Экономика 5

До февраля 2021 года Собянин сохранит масочный режим в Москве

До февраля 2021 года Собянин сохранит масочный режим в Москве
Политика 1

Узнай, страна

В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей

В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей

Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством

Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством

На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей

На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей

В Адыгее присоединили к единой национальной электрической сети крупнейшую на юге России ветростанцию

В Адыгее присоединили к единой национальной электрической сети крупнейшую на юге России ветростанцию

Новости дня

19:00 Путин: подключение россиян к газу должно быть бесплатным Путин: подключение россиян к газу должно быть бесплатным
Лукашенко назначил премьером Белоруссии выпускника МГИМО
Лукашенко назначил премьером Белоруссии выпускника МГИМО
18:10 Белоруссия хочет снизить зависимость от России Белоруссия хочет снизить зависимость от России
17:00 Вашингтон собирается расширить санкции против "Северного потока - 2" Вашингтон собирается расширить санкции против "Северного потока - 2"
15:44 В Краснодарском крае продлили карантин до 21 июня из-за COVID-19 В Краснодарском крае продлили карантин до 21 июня из-за COVID-19
14:44 Путин: эпидемиологическая ситуация в РФ стабилизируется Путин: эпидемиологическая ситуация в РФ стабилизируется
13:53 В Москву придет тридцатиградусная жара В Москву придет тридцатиградусная жара
Мишустин рассказал, как будет восстанавливаться экономика
Мишустин рассказал, как будет восстанавливаться экономика
12:10 Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Узнай, страна!

13:51 В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей
В корабле Илона Маска были использованы российские детали
В корабле Илона Маска были использованы российские детали
13:42 Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством
13:35 На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей
13:14 В Адыгее присоединили к единой национальной электрической сети крупнейшую на юге России ветростанцию В Адыгее присоединили к единой национальной электрической сети крупнейшую на юге России ветростанцию
03 ИЮН, 12:34 В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей
03 ИЮН, 12:08 В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей
Конференция «Россия и Африка в современном мире»: укрепляя отношения двух стран
Конференция «Россия и Африка в современном мире»: укрепляя отношения двух стран
03 ИЮН, 11:29 В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест
02 ИЮН, 17:04 В ТПП РФ анализируют и прогнозируют развитие отрасли упаковки в условиях пандемии В ТПП РФ анализируют и прогнозируют развитие отрасли упаковки в условиях пандемии
02 ИЮН, 12:57 В Башкирии открыли предприятие по выпуску безопасных конструкций для детских площадок и сферы ЖКХ В Башкирии открыли предприятие по выпуску безопасных конструкций для детских площадок и сферы ЖКХ
02 ИЮН, 12:31 В Воронежской области построили новый свиноводческий комплекс на 35 тыс. голов за 1,2 млрд рублей В Воронежской области построили новый свиноводческий комплекс на 35 тыс. голов за 1,2 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter