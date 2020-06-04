В ЦИК утвердили порядок электронного голосования

Москва и Нижегородская область получили разрешение провести голосование по поправкам в Конституцию России в электронном виде.

Глава ЦИК Элла Памфилова озвучили решение Комиссии по возможности проведения дистанционного голосования по поправкам в Конституцию России в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Красноярском крае и Карелии. Так, Москве и Нижегородской области было разрешено использовать электронную форму голосования, но остальные три субъекта получили отказ, в основном, из-за возможности возникновения технических сбоев, которые, по словам Памфиловой, недопустимы во время всеобщего голосования по внесению изменений в главный закон страны, пишет ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по организации проведения голосования по поправкам в Конституцию. Так, перед началом голосования россияне обязаны будут пройти температурный контроль, обрабатывать руки антисептическими средствами и соблюдать социальную дистанцию.