ЦИК обсудит возможность проведения электронного голосования по Конституции

Только пять регионов России смогут провести электронное голосование по поправкам в Конституцию.

Согласно повестке заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК), пять регионов России смогут провести электронное голосование по внесению поправок в Конституцию. Это Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Республика Карелия. Заседание, на котором ЦИК рассмотрит детали проведения дистанционного голосования, состоится 4 июня, пишет РБК.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин назначил голосование по внесению поправок в Конституцию России на 1 июля. По данным ВЦИОМ, которые публиковал ранее Капитал страны, более 66% россиян заявили о своем намерении пойти на голосование.