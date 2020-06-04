В Краснодарском крае продлили карантин до 21 июня из-за COVID-19

Решение о продлении карантина губернатор Кубани принял совместно с руководством Роспотребнадзора, врачами-инфекционистами и главами муниципалитетов.

4 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания регионального оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19 сообщил, что режим карантина, действующий на Кубани с конца марта из-за эпидемии нового типа коронавируса, продлен до 21 июня. Соответствующее решение глава края принял в связи с большим наплывом отдыхающих в последние дни и увеличением числа авиарейсов во всех аэропортах региона.

Таким образом, на Кубани до 21 июня будет сохранен запрет на бронирование гостиниц и отелей на побережье, пишет "Российская газета".

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация во многих субъектах РФ стабилизируется.