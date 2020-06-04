В Москву придет тридцатиградусная жара

На следующей неделе температура воздуха в столице поднимется выше 30 градусов тепла.

Главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова предупредила москвичей о приходе в город сильной жары. По ее словам, уже на этих выходных температура поднимется до 21-24 градусов тепла, превысив климатическую норму июня. В следующий понедельник воздух в столице прогреется до 28 градусов, а к среде температура превысит отметку в 30 градусов, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал научный руководитель Гидрометцентра Романа Вильфанда, 4 июня в столице ожидается теплая погода, воздух может прогреться до 21 градуса тепла.