Синоптики рассказали о погоде в июне

19.05.2020 09:56 Комментарии

В целом в первый месяц лета на территории России ожидается достаточно теплая погода.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в июне. По прогнозам синоптиков, первый летний месяц не принесет серьезных погодных аномалий. Так, в Москве и Подмосковье ожидается более теплая погода, чем обычно характерно для июня. Температура воздуха днем будет подниматься до 20-25 градусов тепла, а ночь составит 10-15 градусов. Во время кратковременных похолоданий дневная температура не превысит 15 градусов , а ночью будет опускаться до 4-9 градусов.

ожидается более теплая погода, чем обычно характерно для июня. Температура воздуха днем будет подниматься градусов тепла, а ночь составит градусов. Во время кратковременных похолоданий дневная температура не превысит , а ночью будет опускаться до Более теплая погода чем обычно ожидается и в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в центре Красноярского края, на севере Иркутской области , а также на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.

, а также на большей части А вот в Приморье и на юге Сахалина температура в июне будет ниже климатической нормы, но не намного. Термометры будут показывать отклонения от нормы на несколько градусов.

температура в июне будет ниже климатической нормы, но не намного. Термометры будут показывать отклонения от нормы на несколько градусов. При этом в Псковской, Смоленской, Брянской, Амурской областях, а также на Камчатке и в Хабаровском крае синоптики прогнозируют характерные для первого летнего месяца погодные условия, пишет Российская газета.