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Коронавирус

В Вологодской области идет подготовка ко второму этапу снятия ограничений

04.06.2020 09:52
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В Вологодской области идет подготовка ко второму этапу снятия ограничений

Очередной этап ограничений может быть снят по причине того, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе пятый день составляет 0,8. В целом по России Вологодская область выглядит благополучно.

Ситуация в регионе

Комментируя ситуацию во время заседания оперштаба губернатор Вологодской области Олег Кувшинников проинформировал:

«Если мы удержим показатель распространения на уровне менее 0,8 до начала следующей недели, то с понедельника я готов рассмотреть, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, снятие ограничений второго этапа».

В связи с чем глава региона распорядился, чтобы органы местного самоуправления представили перечень предприятий и организаций, которые могут возобновить свою работу с восьмого июня.

Одна из рекомендаций Роспотребнадзора для второго этапа снятия ограничений сводится к следующему: предприятия торговли непродовольственными товарами могут возобновить свою работу после того, как увеличат площадь торгового зала до 800 кв. м., причем, с отдельным входом с улицы.

В минувший вторник губернатор объявил, что со второго июня в регионе открываются магазины промтоваров и салоны красоты. Также возобновляются межмуниципальные перевозки, ранее отмененные из-за коронавирусной пандемии.

Обстановка с коронавирусом

На данный момент в Вологодской области зарегистрировано 998 (+19) заболевших, выздоровело 439 (+59) человек, случаев с летальным исходом: 11 (+4). По данному показателю область находится на 67 месте из 85 субъектов России и 8 место из субъектов Северо-Запада.

В конце мая на трех вологодских промышленных предприятиях произошла вспышка коронавируса. Как информировали в региональном правительстве, в основном источником заражения стали сотрудники, прибывшие из других регионов вахтовым методом.

Также ранее по области был расширен список сотрудников, которые получают региональные выплаты за работу с COVID-19. Кроме медперсонала, который прямо контактирует с заболевшими, на выплаты могут рассчитывать сантехники, электрики, а также другие технические работники обсерваторов и моногоспиталей.

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