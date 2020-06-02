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Поправки в Конституцию РФ. Какие из них россияне признали самыми важными

2 Июня 2020 668 0 Общество
Поправки в Конституцию РФ. Какие из них россияне признали самыми важными
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Президент России Владимир Путин определился с датой всеобщего голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Мероприятие состоится 1 июля. Специалисты ВЦИОМ выяснили, что именно россияне знают о поправках, поддерживают ли планируемые изменения и какие из них им кажутся наиболее значимыми.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как россияне относятся к поправкам в Конституцию, какие из них считают наиболее важными и собираются ли идти голосовать. Так, согласно результатам исследования, 93% жителей страны знают о голосовании, в то время как в марте доля тех, кто имел какую-либо информацию о внесении изменений в главный закон страны, составляла 87%.

Более 66% россиян заявили, что они пойдут голосовать, при этом 61% из них проголосуют ЗА поправки, а 22% объявили, что будут голосовать ПРОТИВ изменений в Конституцию. Также, из тех 66% респондентов, кто сообщил о намерении пойти на голосование, 46% пойдут обязательно, а 20% скорее пойдут голосовать. 15% всех опрошенных отказались от участия в мероприятии.

Социальная сфера

  • Наиболее важной поправкой социальной сферы граждане назвали меру по обеспечению государством доступности и качества медицинского обслуживания. Так думают 95% опрошенных.
  • За ней следует поправка о признании детей важнейшим приоритетом государственной политики России и обязанность государства обеспечивать социальную поддержку детей. Ее важность признают 93% россиян.
  • Поправка об обязательной ежегодной индексации пенсий важна для 92% опрошенных.
  • Те же 92% респондентов считают важным оказание адресной социальной поддержки и индексации социальных пособий и выплат.
  • Важность поправки об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установлении МРОТ не менее прожиточного минимума признали 92% участников опроса.
  • А 77% отмечают необходимость закрепить в Конституции проведение Правительством единой социально ориентированной политики.

Защита суверенитета России

  • В Конституции должно быть закреплено положение о защите государственной целостности и нерушимости границ России. Так думают 88% россиян.
  • 84% отметили важность поправки о закреплении статуса России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность.
  • За запрет для чиновников иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и средства за пределами России выступают 84% опрошенных. А 81% респондентов поддерживают запрет судьям иметь счета и вклады за границей.
  • Но только 75% россиян считают важным признать Конституцию России более значимой, чем международное право.

Политическая сфера

  • Одной из важнейших поправок в сфере политики 67% россиян считают запрет одному и тому же лицу одновременно являться сенатором и депутатом Государственной Думы.
  • Важным снять ограничение для занимавших или занимающего должность Президента РФ участвовать в качестве кандидата на следующих выборах считают 61% респондентов. Против высказались 30% опрошенных.
  • А 61% россиян считают важным создать в стране единую систему публичной власти.

Мировоззрения россиян

  • Большинство россиян считают важным защиту исторической правды и недопущение фальсификации истории, а также закрепление статуса русского языка как языка государствообразующего народа. Так думают 89% и 85% опрошенных соответственно.
  • Для 83% респондентов является важным признание культуры России уникальным наследием многонационального народа. А для 79% опрошенных важно закрепить на государственном уровне культурную самобытность всех народов и этнических общностей.
  • 81% россиян высказались за необходимость защитить институт брака как союз женщины и мужчины.
  • 78% опрошенных считает важным закрепить поправку о том, что Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории.
  • И только 54% россиян признали важность внесения в Конституцию упоминания о Боге: «Признание исторически сложившегося государственного единства и преемственности в развитии страны, с опорой на память предков и веру в Бога».

Экология, наука и персональные данные

  • Важность защиты природы и сохранения уникального природного многообразия страны отметили 93%.
  • Для 90% россиян важно знать, что государство поддерживает научно-технологическое развитие России и ее научный потенциал.
  • Защитить безопасность цифровой информации и персональных данных считают важным 88% опрошенных.
  • Необходимость закрепить в Конституции защиту животных и формирование ответственного к ним отношения признали 85% участников опроса.
  • А 75% россиян отметили важность оказания государством поддержки волонтерской деятельности.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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