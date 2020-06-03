65% торговых сетей РФ хотят закрывать магазины

03.06.2020 19:07 Комментарии

В настоящее время наибольшие трудности испытывают несетевые торговые точки, они могут навсегда уйти из рынка.

В текущем году более половины торговых сетей РФ планируют закрыть часть своих магазинов из-за кризиса, вызванного пандемией нового типа коронавируса. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные нескольких крупных консалтинговых компаний. Уточняется, что данную информацию подтвердили представители ритейла и ТЦ.

из-за кризиса, вызванного пандемией нового типа коронавируса. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные нескольких крупных консалтинговых компаний. Уточняется, что данную информацию подтвердили представители ритейла и ТЦ. Так, 65% всех российских сетей собираются ликвидировать в среднем по 15 магазинов , из них 30% относится к fashion-сегменту. Подчеркивается, что только 18% ритейлеров не планируют закрывать свои торговые точки, 17% не приняли окончательного решения.

, из них 30% относится к fashion-сегменту. Подчеркивается, что только 18% ритейлеров не планируют закрывать свои торговые точки, 17% не приняли окончательного решения. Эксперты отмечают, что пандемия инфекции COVID-19 привела к тому, что товарооборот этих магазинов на протяжении нескольких месяцев является нулевым из-за закрытия границ, простоев фабрик и сбоев поставок товара. Также на данный факт повлияло падение спроса на продукцию среди потребителей.

этих магазинов на протяжении нескольких месяцев из-за закрытия границ, простоев фабрик и сбоев поставок товара. Также на данный факт повлияло падение спроса на продукцию среди потребителей. Кроме того эксперты добавили, что в настоящее время наибольшие трудности испытывают несетевые торговые точки , они могут навсегда уйти из рынка .

, они могут навсегда . Напомним, что с 1 июня 2020 года в Москве открылись непродовольственные магазины.