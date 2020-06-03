Минтруда: в России вырос прожиточный минимум

В среднем прожиточный минимум составляет 10 843 рубля на одного россиянина.

Согласно проекту Минтруда РФ, размещенного на федеральном ресурсе проектов нормативных правовых актов, в I квартале текущего года прожиточный минимум в стране вырос на 2,2 процента, по сравнению с IV кварталом прошлого года. Таким образом, в среднем данный показатель составляет 10 843 рубля на одного россиянина, для трудоспособного населения - 11 731 рубль (вырос на 1,9 процента), пенсионеров - 8944 рубля (вырос на 1,8 процента), а для детей - 10 721 рубль (вырос на 3,3 процента), пишет "Российская газета".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что специалисты из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН ожидают, что в стране по итогам 2020 года реально располагаемые доходы населения снизятся​ на 5,2 процента.