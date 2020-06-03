Расширен список препаратов для лечения инфицированных COVID-19

ЦНИИ Минобороны РФ начнет проводить тестирование вакцины от нового типа коронавируса на людях.

В среду Министерство здравоохранения Российской Федерации обновило список возможных лекарственных препаратов для лечения инфицированных новым типом коронавируса (у взрослых). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на официальный портал ведомства.

В данный список вошли следующие препараты:

фавипиравир (противопоказан для детей и беременных),

азитромицин,

гидроксихлорохин,

умифеновир,

мефлохин,

ритонавир и лопинавир,

рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

Для "упреждающей противовоспалительной терапии" рекомендуется использовать следующие лекарственные препараты:

барицитиниб,

канакинумаб,

олокизумаб,

сарилумаб,

тофацитиниб,

тоцилизумаб.

Ранее сообщалось, что в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Министерства обороны России прошло успешное доклиническое испытание вакцины от новой коронавирусной инфекции. Теперь военное ведомство начнет проводить тестирование препарата на людях.