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Коронавирус

Расширен список препаратов для лечения инфицированных COVID-19

03.06.2020 17:07
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Расширен список препаратов для лечения инфицированных COVID-19

ЦНИИ Минобороны РФ начнет проводить тестирование вакцины от нового типа коронавируса на людях.

В среду Министерство здравоохранения Российской Федерации обновило список возможных лекарственных препаратов для лечения инфицированных новым типом коронавируса (у взрослых). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на официальный портал ведомства.

В данный список вошли следующие препараты:

  • фавипиравир (противопоказан для детей и беременных),
  • азитромицин,
  • гидроксихлорохин,
  • умифеновир,
  • мефлохин,
  • ритонавир и лопинавир,
  • рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

Для "упреждающей противовоспалительной терапии" рекомендуется использовать следующие лекарственные препараты:

  • барицитиниб,
  • канакинумаб,
  • олокизумаб,
  • сарилумаб,
  • тофацитиниб,
  • тоцилизумаб.

Ранее сообщалось, что в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Министерства обороны России прошло успешное доклиническое испытание вакцины от новой коронавирусной инфекции. Теперь военное ведомство начнет проводить тестирование препарата на людях.

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