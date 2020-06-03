Расширен список препаратов для лечения инфицированных COVID-19
ЦНИИ Минобороны РФ начнет проводить тестирование вакцины от нового типа коронавируса на людях.
В среду Министерство здравоохранения Российской Федерации обновило список возможных лекарственных препаратов для лечения инфицированных новым типом коронавируса (у взрослых). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на официальный портал ведомства.
В данный список вошли следующие препараты:
- фавипиравир (противопоказан для детей и беременных),
- азитромицин,
- гидроксихлорохин,
- умифеновир,
- мефлохин,
- ритонавир и лопинавир,
- рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.
Для "упреждающей противовоспалительной терапии" рекомендуется использовать следующие лекарственные препараты:
- барицитиниб,
- канакинумаб,
- олокизумаб,
- сарилумаб,
- тофацитиниб,
- тоцилизумаб.
Ранее сообщалось, что в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Министерства обороны России прошло успешное доклиническое испытание вакцины от новой коронавирусной инфекции. Теперь военное ведомство начнет проводить тестирование препарата на людях.
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