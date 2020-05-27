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Россияне забрали из банков 1,1 млрд долларов в апреле. Валюту завозят самолетами
27 Мая 2020 60 0 Экономика
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Отток валютных вкладов из банковской системы России продолжается. С начала года объем депозитов сократился на 8,3 млрд долларов, тогда как за весь 2019 год россияне забрали всего 8,6 млрд. Рекордным оказался март месяц, когда из-за обвала рубля и паники на финансовых рынках граждане вывели 5 млрд долларов. Но в апреле показатель оттока вкладов, по данным ЦБ, все еще находится на высоком уровне – 1,1 млрд долларов. Банкам приходится завозить валюту самолетами.
Самолеты с долларами
- Объем валютных вкладов россиян сократился в апреле до минимума за полтора года – до 88,2 млрд долларов, следует из данных ЦБ. Больше всего россияне забрали средств с депозитов в марте – 5 млрд долларов. Эта сумма стала рекордной за все время наблюдений. В апреле отток продолжился и составил 1,1 млрд. Фактически граждане изъяли каждый 12-ый доллар из банковской системы.
- С рублевых счетов россияне вывели в апреле 591 млрд руб. На это повлияло заявление президента Владимира Путина о введении налога на вклады от 1 млн руб. Но эти деньги граждане переложили на текущие счета, которые налогом пока не облагаются – объем средств на них вырос с 8,128 до 8,734 трлн руб.
- В переводе на рубли общий объем средств физлиц в банках достиг рекорда – 24,978 трлн руб. Причем большую часть этих средств россияне держат на счетах у системно значимых банков. Вклады в госбанках выросли на 1,5%, а у прочих – на 0,2%.
- Но госбанкам граждане доверяют в первую очередь рубли, доллары же из Сбербанка и ВТБ утекают – банки потеряли 1,5 и 1,6 млрд долларов соответственно.
- Спрос на валюту вынуждает российские банки завозить ее в страну самолетами: в марте госбанки привезли в Россию 4,93 млрд долларов и 1,13 млрд евро наличными. При этом, как писал Forbes, в один самолет помещается не более 250 млн долларов, так как большую сумму страховые компании отказываются застраховывать.
- Всего российские банки на 1 мая 2020 года располагают 55 млрд долларов ликвидных активов в иностранной валюте. Большинство этих средств расположено на корсчетах и депозитах за рубежом. Резерв покрывает 37,9% валютных депозитов и 18,6% всех валютных обязательств банков.
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