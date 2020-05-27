Россияне забрали из банков 1,1 млрд долларов в апреле. Валюту завозят самолетами 60 0 Экономика img_copyright

Отток валютных вкладов из банковской системы России продолжается. С начала года объем депозитов сократился на 8,3 млрд долларов, тогда как за весь 2019 год россияне забрали всего 8,6 млрд. Рекордным оказался март месяц, когда из-за обвала рубля и паники на финансовых рынках граждане вывели 5 млрд долларов. Но в апреле показатель оттока вкладов, по данным ЦБ, все еще находится на высоком уровне – 1,1 млрд долларов. Банкам приходится завозить валюту самолетами.