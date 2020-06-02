Граждан РФ начнут информировать о положенных им льготах

Система будет предоставлять россиянину полную информацию о мерах господдержки, на которые он может рассчитывать в различных жизненных ситуациях.

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев во вторник на пресс-конференции сообщил, что ведомство совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ разрабатывает систему информирования российских граждан о положенных им льготах.

"Мы прорабатываем новые варианты оказания услуг в так называемом проактивном режиме", - заявил глава Минкомсвязи.

По словам Шадаева, ожидается, что данная система будет предоставлять россиянину полную информацию о мерах государственной поддержки, на которые он может рассчитывать в различных жизненных ситуациях, например, при рождении ребенка, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин одобрил разработанный правительством план действий по восстановлению российской экономики. Напомним, что этот документ подразумевает проведение мероприятий, которые направлены на повышение реальных располагаемых доходов населения, уменьшение уровня безработицы в стране и поддержку бизнеса.