Президент одобрил план восстановления экономики

Глава РФ Владимир Путин считает, что все члены кабмина проделали масштабную и серьезную работу при составлении плана по восстановлению российской экономики.

Президент России Владимир Путин во время рабочей онлайн-встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным одобрил разработанный правительством план действий по восстановлению экономики страны. По его словам, все члены кабмина проделали масштабную и серьезную работу при составлении данного документа, "представленный план можно взять за основу", пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что этот документ состоит из 9 разделов и предусматривает проведение порядка 500 мероприятий, направленных на рост экономики страны, увеличение реальных доходов граждан РФ, снижение уровня безработицы и поддержку российского бизнеса.