Президент утвердил основы госполитики в сфере ядерного сдерживания

Политика РФ в сфере ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на защиту суверенности и территориальной целостности страны.

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