Президент утвердил основы госполитики в сфере ядерного сдерживания
02.06.2020 17:10
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Политика РФ в сфере ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на защиту суверенности и территориальной целостности страны.
- Во вторник глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
- Из документа следует, что политика РФ в сфере ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на защиту суверенности и территориальной целостности страны, а также на нейтрализацию противников в случае агрессии в отношении России.
- Российская сторона рассматривает ядерное оружие лишь как средство сдерживания и его применение является крайней вынужденной мерой. Кроме того Москва предпримет максимум усилий для того, чтобы не допустить военные конфликты, в том числе ядерные.
- Помимо этого Россия рассматривает создание и размещение средств ПРО и ударных систем в космосе в качестве главной угрозы, для нейтрализации которой необходимо ядерное сдерживание.
- Ранее Владимир Путин говорил о том, что у РФ есть высокотехнологичные виды оружия, которых в настоящее время нет ни одной зарубежной страны.
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