Коронавирус – это фейк. Четверть россиян записали себя в COVID-диссиденты

Треть россиян не верят в опасность коронавируса, а 23,2% и вовсе считают его «выдумкой заинтересованных лиц», показал опрос Высшей школы экономики. При этом каждый третий россиянин недоволен ограничениями, которые ввело правительство и испытывает финансовые трудности. Между тем в России насчитывается 379,1 тыс. заболевших, а в мире – почти 5 млн человек.

Выдумка и катастрофа

Опрос Высшей школы экономики проводился с 18 марта по 26 мая и охватил 30 тыс. человек в возрасте от 20 до 60 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертный доклад. Он выявил следующее отношение россиян к коронавирусу:

треть (32,8%) считает опасность эпидемии преувеличенной (больше всего таких в Южном федеральном округе – 41%);

четверть (23,2%) – что коронавирус это выдумка заинтересованных лиц ;

; каждый десятый (9,6%) – что опасность сильно преувеличена и коронавирус не опаснее сезонного гриппа;

четверть (25,6%) считает, что пик эпидемии еще впереди (против 16,3%, что пандемия пойдет на спад).

Исследователи выяснили, как отличается поведение COVID-диссидентов в России от других россиян.

Во-первых, 43% из них навещают родственников, а 54% выходят на прогулку.

Во-вторых, эти люди скептически настроены по отношению к режиму самоизоляции (74,22%).

Для сравнения: из тех россиян, которые признают наличие эпидемии, только 18% навещают родственников и меньше 12% встречаются с друзьями. Лишь 10% из числа этих людей считают, что не было необходимости в режиме самоизоляции.

Тем временем отношение к самоизоляции резко меняется у россиян. Растет число тех, кто считает самоизоляцию не нужной: с 15,9% в начале апреля до 32,4% в конце мая. Количество сторонников ужесточения ограничений сократилось до 18,4% к 26 мая. Большинство (56%) выступают за снятие ограничений. Из них 35,6% настаивают – это нужно было делать раньше.

Также выросло число людей, чьи родственники или друзья переболели коронавирусом: с 20 апреля по 26 мая показатель увеличился с 4,9 до 16,6%.

В начале пандемии доля людей, столкнувшихся со снижением доходов, составляла 59,4%. Но к концу мая она сократилась на 31,8%. О том, что полностью лишились дохода, говорят 13,5% респондентов вместо 23,7% в начале карантина. На работу продолжают ходить 46,2% россиян.

По данным доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова для президента Путина 67% российских предприятий затронуты коронавирусом, 53% характеризуют свое положение как «кризис» или «катастрофа», 62% оценивают шанс своего выживания ниже 50%.