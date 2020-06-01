Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
01 ИЮН, 12:07 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

01 ИЮН, 12:07 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус

За минувшие сутки в России зафиксировано 9035 инфицированных COVID-19

01.06.2020 11:45
Комментарии
За минувшие сутки в России зафиксировано 9035 инфицированных COVID-19

Число инфицированных коронавирусом в стране составило 414878 человек.

За прошедшие сутки российские медики зарегистрировали 9035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество зараженных специалисты обнаружили в Москве. Так, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за прошлые сутки в столице отмечено 2297 новых случаев заболевания, а всего в столице специалисты отметили 183088 случаев положительного тестирования на коронавирус.

Общее количество зараженных в России достигло 414878 человек, выздоровело 175877 пациентов, 4855 человек скончались.

Комментировать (без регистрации)
В РФ число инфицированных COVID-19 превысило 400 тысяч человек
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Долги с пенсий и пособий не взыщут. В России вступил новый запрет

Долги с пенсий и пособий не взыщут. В России вступил новый запрет
Экономика

Трамп спрятался в бункер. В США «Антифа» громит столицу и крупнейшие города

Трамп спрятался в бункер. В США «Антифа» громит столицу и крупнейшие города
Политика

Турции не нужен газ из России: Азербайджан, Иран и Катар его заменяют

Турции не нужен газ из России: Азербайджан, Иран и Катар его заменяют
Экономика

Деньги для Хафтара. США обвинили Россию в незаконной печати денег для Ливии

Деньги для Хафтара. США обвинили Россию в незаконной печати денег для Ливии
Экономика

Счастливый брак - ключ к творчеству и инновациям сотрудников

Счастливый брак - ключ к творчеству и инновациям сотрудников
Наука и технологии

Трамп и Меркель горячо поспорили о «Северном потоке-2». Германия против новых санкций

Трамп и Меркель горячо поспорили о «Северном потоке-2». Германия против новых санкций
Экономика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений мая: как в России строили мощные корабли, терминалы, ракеты и боролись с COVID?

ТОП-10 достижений мая: как в России строили мощные корабли, терминалы, ракеты и боролись с COVID?

ТОП-10 достижений недели: как в России строили мощные ледоколы, ракетные двигатели и комбайны?

ТОП-10 достижений недели: как в России строили мощные ледоколы, ракетные двигатели и комбайны?

В Нижегородской области создали первую в регионе Особую экономическую зону «Кулибин»

В Нижегородской области создали первую в регионе Особую экономическую зону «Кулибин»

В Пермском крае отгрузили заказчику первый турбонасосный агрегат для ракетного двигателя «Ангара»

В Пермском крае отгрузили заказчику первый турбонасосный агрегат для ракетного двигателя «Ангара»

Новости дня

10:52 Президент может назвать дату голосования по Конституции на этой неделе Президент может назвать дату голосования по Конституции на этой неделе
В Госдуму внесен законопроект о господдержке для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект о господдержке для домохозяек
10:16 Эксперт заявил, что у России будет особая роль в мировой экономике после пандемии Эксперт заявил, что у России будет особая роль в мировой экономике после пандемии
10:08 В Москве отрылись непродовольственные магазины В Москве отрылись непродовольственные магазины
31 МАЙ, 23:34 В США не стихают протесты по поводу убийства афроамериканца Джорджа Флойда В США не стихают протесты по поводу убийства афроамериканца Джорджа Флойда
31 МАЙ, 22:45 Поклонская усомнилась в душевном здоровье украинского телеведущего Остапа Дроздова Поклонская усомнилась в душевном здоровье украинского телеведущего Остапа Дроздова
31 МАЙ, 21:16 Названо эффективное средство защиты от COVID-19 Названо эффективное средство защиты от COVID-19
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
31 МАЙ, 20:19 Попова: Россия выходит из режима ограничений Попова: Россия выходит из режима ограничений

Узнай, страна!

08:48 ТОП-10 достижений мая: как в России строили мощные корабли, терминалы, ракеты и боролись с COVID? ТОП-10 достижений мая: как в России строили мощные корабли, терминалы, ракеты и боролись с COVID?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
29 МАЙ, 13:08 ТОП-10 достижений недели: как в России строили мощные ледоколы, ракетные двигатели и комбайны? ТОП-10 достижений недели: как в России строили мощные ледоколы, ракетные двигатели и комбайны?
29 МАЙ, 11:57 В Нижегородской области создали первую в регионе Особую экономическую зону «Кулибин» В Нижегородской области создали первую в регионе Особую экономическую зону «Кулибин»
29 МАЙ, 11:09 В Пермском крае отгрузили заказчику первый турбонасосный агрегат для ракетного двигателя «Ангара» В Пермском крае отгрузили заказчику первый турбонасосный агрегат для ракетного двигателя «Ангара»
29 МАЙ, 10:46 В Ленинградской области корабелы спустили на воду первый паром для Сахалина и заложили два краболова В Ленинградской области корабелы спустили на воду первый паром для Сахалина и заложили два краболова
28 МАЙ, 14:46 В Ростовской области начали серийный выпуск новых мощных кормоуборочных комбайнов на «Ростсельмаше» В Ростовской области начали серийный выпуск новых мощных кормоуборочных комбайнов на «Ростсельмаше»
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
28 МАЙ, 14:17 В Краснодарском крае ввели новый участок водопровода, снабжающего Новороссийск, Геленджик и Крымск В Краснодарском крае ввели новый участок водопровода, снабжающего Новороссийск, Геленджик и Крымск
28 МАЙ, 12:36 В Калининградской области начали строить завод по переработке торфа в грунт для грибов и цветов В Калининградской области начали строить завод по переработке торфа в грунт для грибов и цветов
27 МАЙ, 15:20 В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова
27 МАЙ, 15:00 В Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план В Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter