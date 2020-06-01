За минувшие сутки в России зафиксировано 9035 инфицированных COVID-19

Число инфицированных коронавирусом в стране составило 414878 человек.

За прошедшие сутки российские медики зарегистрировали 9035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество зараженных специалисты обнаружили в Москве. Так, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за прошлые сутки в столице отмечено 2297 новых случаев заболевания, а всего в столице специалисты отметили 183088 случаев положительного тестирования на коронавирус.

Общее количество зараженных в России достигло 414878 человек, выздоровело 175877 пациентов, 4855 человек скончались.