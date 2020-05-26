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«Военная» вакцина от коронавируса будет через два месяца. Шойгу пообещал Путину
26 Мая 2020 598 0 Наука и технологии
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Министр обороны России Сергей Шойгу во время общения с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи 26 мая сообщил об успехах военного института, который уже до конца июля завершит клинические испытания образца вакцины от коронавируса. К 1 июня специалисты должны закончить с доклиническими исследованиями экспериментального образца вакцины, передает слова министра ТАСС. Из федерального бюджета на разработку 47 видов вакцин выделено 3,1 млрд руб.
Одна из 47 вакцин
- Разработкой «военной» вакцины от коронавирусной инфекцией, по словам Шойгу, занимается 48-ой Центральный научно-исследовательский институт войск РХБЗ Министерства обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.
- Ученые работают над рекомбинантной вакциной и до 1 июня должны провести исследования экспериментального образца. К концу июля Минобороны предполагает закончить второй этап разработки и представить готовый препарат.
- В Центре Гамалеи ранее сообщали о тестировании сотрудников на антитела, после того как разработчики применили вакцину на себе. Это было сделано для защиты команды от коллективного заболевания. В результате антитела ученых успешно справлялись с нейтрализацией вируса.
- Клинические испытания трех отечественных вакцин от коронавируса стартуют 29 июня. Параллельно идет подготовка к массовому производству вакцин. Предполагается, что при успешном испытании препарата, вакцинация россиян начнется осенью. Она займет от шести до девяти месяцев.
- По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, всего 14 российских платформ работают над 47 вакцинами от коронавируса. На создание вакцины и тест-систем из федерального бюджета было выделено 3,1 млрд руб.
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