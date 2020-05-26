«Военная» вакцина от коронавируса будет через два месяца. Шойгу пообещал Путину 598 0 Наука и технологии img_copyright

Министр обороны России Сергей Шойгу во время общения с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи 26 мая сообщил об успехах военного института, который уже до конца июля завершит клинические испытания образца вакцины от коронавируса. К 1 июня специалисты должны закончить с доклиническими исследованиями экспериментального образца вакцины, передает слова министра ТАСС. Из федерального бюджета на разработку 47 видов вакцин выделено 3,1 млрд руб.