Пилотируемый корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon (Dragon 2) компании SpaceX с двумя астронавтами на борту успешно пристыковался к МКС.

Об этом сообщили в Национальном аэрокосмическом агентстве.

Автоматическая стыковка завершилась в 17:30 (по московскому времени).

Трансляция запуска шла в прямом эфире на сайте NASA (запись трансляции доступна для просмотра).

Сближение Dragon 2 со станцией началось примерно за 2 часа до стыковки, которую планировалось провести в 17:30 (время московское), но она состоялась с опережением графика (17:16 мск).

Ракета SpaceX Falcon 9, несущая космический корабль Crew Dragon с астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту, была запущена 30 мая в 22:22 (по московскому времени) с площадки 39А (LC-39A) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, Соединенные Штаты).

Джо Рэдл / Getty Images

Частная компания впервые в истории совершила успешный пуск пилотируемой ракеты.

Успешная стыковка доказала, что NASA теперь сможет доставлять астронавтов с помощью SpaceX. Устройство способно работать автономно и оснащено системой жизнеобеспечения, но оно также снабжено панелью ручного управления, так что в случае какой-либо неисправности пилоты могут взять управление в свои руки.

После непродолжительного пребывания на МКС (продолжительность полета еще не определена) два астронавта вернутся на Землю.

После успешной миссии SpaceX NASA надеются использовать Crew Dragon для отправки и возвращения астронавтов на МКС на регулярной основе.

Как сообщалось ранее, впервые за 9 лет американские космонавты на американском корабле стартовали с территории США к Международной космической станции. Последние годы астронавтов США доставляли на станцию российские «Союзы».

Dragon 2 не может находиться на орбите более четырех месяцев: его солнечные панели будут разрушены в результате длительного пребывания в космосе, пишет 112.international.

Напомним, что первый демонстрационный беспилотный запуск состоялся в марте прошлого года, пилотируемый - планировался на 27 мая 2020 года, но был отложен в связи с неблагоприятными погодными условиями до 30 мая.