Президент предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма

Владимир Путин заявил, что России нужно понять, как выстраивать работу в связи с открытием некоторых государств для туризма.

В субботу во время совещания с Советом безопасности президент РФ Владимир Путин сообщил, что ряд стран, экономика которых зависит от туристической отрасли, начинают снимать ранее введенные ограничения из-за пандемии коронавируса. Также глава государства отметил, что некоторым из них приходится вновь возвращаться к мерам по борьбе с инфекцией COVID-19, поэтому властям совместно с медицинскими работниками и специалистами необходимо понять, как выстраивать работу России в подобных случаях, пишет "Известия".