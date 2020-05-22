Рубль девальвируют до 76 за доллар к концу года. Власти поддержат бюджет 984 0 Экономика img_copyright

К концу года российская валюта девальвируется до 76 рублей за доллар. Падения курса неизбежно – властям необходимо компенсировать дефицит бюджета, который достигнет 8,5% ВВП, или 9 трлн руб. Укрепиться рубль не сможет и потому, что из-за падения цен на сырье Россия недополучит треть валютных доходов от экспорта.