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Рубль девальвируют до 76 за доллар к концу года. Власти поддержат бюджет

22 Мая 2020 984 0 Экономика
Рубль девальвируют до 76 за доллар к концу года. Власти поддержат бюджет
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К концу года российская валюта девальвируется до 76 рублей за доллар. Падения курса неизбежно – властям необходимо компенсировать дефицит бюджета, который достигнет 8,5% ВВП, или 9 трлн руб. Укрепиться рубль не сможет и потому, что из-за падения цен на сырье Россия недополучит треть валютных доходов от экспорта.

«Долгий путь в гору»

  • Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, в конце 2020 года курс российской валюты будет на уровне 75-75 руб. за доллар, а среднегодовой курс составит 72,6 доллара. Именно эта цифра попадет в измененный закон о федеральном бюджете и будет означать курс на дальнейшую девальвацию отечественной валюты.
  • Ослабление рубля будет вызвано двумя факторам: дефицитом консолидированного бюджета на уровне 8,5% ВВП, или 9 трлн руб. и падение на треть (до 268 млрд долларов) валютной выручки экспортеров российского сырья, которое станет максимальным за последние 15 лет.
  • России придется отказаться от 21% импорта и откатиться по этому показателю до 2006 года. Всего же объем импорта в денежном выражении составит 201 млрд долларов в текущем году.
  • Девальвация рубля не поможет отечественной промышленности – она упадет на 5,4%, а ВВП страны сократится на 5%. Причем во втором квартале экономика рухнет на 9,5% в годовом выражении.
  • Экономический кризис приведет к росту безработицы до максимума с 2011 года – 5,7% по итогам года. Уровень жизни россиян снизится, доходы упадут на 3,8% и вернутся в 2016 год. Оборот розничной торговли сократится на 5,2%, инвестиции – на 12%. Всем надо будет думать о выживании, а не о развитии.
  • В Минэкономразвития не верят в V-образное восстановление экономики, заявил глава министерства Максим Решетников. «Определенный отскок будет, но он будет очень невысоким», – сказал Решетников, добавив, что страну ждет «долгий путь в гору».

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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