Президент принял участие в онлайн-акции "Бессмертный полк"

9 мая 2020 года все массовые мероприятия, посвященные 75-летию Дня Победы, были отменены в связи с пандемией коронавируса.

Глава Российской Федерации Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк", которое в 2020 году проходит в режиме онлайн из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции. Также президент обратился к участникам шествия на фоне портретов своих родителей - Владимира Спиридоновича и Марии Ивановны Путиных. По словам главы государства, самое главное, чтобы ветераны и герои Великой Отечественной войны оставались в наших сердцах. Помимо этого Владимир Путин пообещал россиянам, что шествие по брусчатке Красной площади непременно состоится, пишет ТАСС.

Напомним, что в России 9 мая 2020 года все массовые мероприятия, посвященные 75-летию Дня Победы, включая акцию "Бессмертный полк", были отменены в связи с эпидемией коронавируса.