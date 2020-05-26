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В Минобороны рассказали о жесткой посадке Ми-8 на Чукотке и гибели экипажа

26.05.2020 08:29
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В Минобороны рассказали о жесткой посадке Ми-8 на Чукотке и гибели экипажа

Крушение МИ-8 ВКС РФ произошло в районе аэродрома «Угольные копи». По информации министерства, весь экипаж погиб.

Как информировали ранее РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, в результате жесткой посадки погибло четверо. Как уточнили в министерстве, это произошло в пять часов утра по мск в ходе учебного полета.

Согласно предварительным данным, ЧП могло произойти по причине технической неисправности машины. К месту крушения отправлена комиссия главного командования ВКС.

Кроме этого, ранее появилась информация о найденных черных ящиках вертолета, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

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