В российских школах тестируют сервис для дистанционного обучения

Эксперимент проходит в школах Московской области и некоторых других регионах страны.

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о тестировании в России сервиса для дистанционного обучения школьников. Новая систем носит рабочее название Russian Online Communications Assistant, а эксперимент начался в некоторых школах Московской области, но в настоящее время к тестированию присоединились и другие регионы. Новая система создана в компании ПАО «Ростелеком» при поддержке министерства просвещения и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

По словам разработчиков, система позволит тем школьникам, которые пропустили уроки или не могут присутствовать в школе по тем или иным причинам, могут либо присоединиться к своему классу онлайн, либо посмотреть трансляцию уроков позже. Запись в течение нескольких дней будет находиться в личном кабинете ученика в разделе «Мое образование» портала Госуслуг. Как заявляют разработчики, новая систем не призвана заменить традиционные уроки, но она поможет сделать процесс обучения более эффективным и комфортным, как для школьников, так и для преподавателей, пишет РБК.