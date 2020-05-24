За сутки в России коронавирусом заразились 8599 человек

На данный момент в России общее число заразившихся коронавирусом достигло 344481 человек.

В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщили, что за прошедшие 24 часа российские врачи зарегистрировали 8599 новых случаев заражения COVID-19. Наибольший суточный прирост инфицированных выявлен в Москве (2516 заболевших), Московской области (862 заболевших), Санкт-Петербурге (384 заболевших), Нижегородской области (221 заболевший) и Ростовской области (152 заболевших).

Таким образом, на 24 мая 2020 года в России общее число заразившихся коронавирусом составило 344481 человек. Из них 113299 человек выздоровело, 3541 человек умер от осложнений.