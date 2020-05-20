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"Северный поток" выведен из-под действия директивы ЕС

20.05.2020 20:32
Комментарии: 1
"Северный поток" выведен из-под действия директивы ЕС

Льготы для газопровода предусмотрены на 20 лет.

  • На официальном сайте Федерального сетевого агентства Германии появилась информация о том, что газопровод "Северный поток" выведен из-под действия директивы Европейского союза. Немецкий регулятор освободил российский газопровод, проходящий по территории Германии, от необходимости разделять поставщика газа и транспортную компанию, а также от необходимости предоставлять доступ третьим сторонам к мощностям газопровода. Освобождение будет действовать в течение 20 лет начиная с 12 декабря 2019 года, пишет РБК.
  • Тем не менее, неделю назад регулятор отказался вывести из-под действия директивы ЕС газопровод "Северный поток - 2". Свое решение в Агентстве объяснили тем, что строительство российского проекта не завершено до 23 мая 2019 года.
  • Компания-оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд, пытаясь оспорить решение регулятора, который был отклонен. В настоящее время, как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, готовится апелляция на принятое решение, ведь Европейский суд не отклонил иск по существу и его "решение касается только процессуальных вопросов о допустимости рассмотрения иска в суде".
  • В конце 2019 года Германия приняла поправку к закону об энергетике, в связи с принятой ЕС Газовой директивой. Так, Федеральное сетевое агентство Германии должно было принять решить, распространяется ли действие директивы ЕС на российский газопровод "Северный поток". Ведь согласно изменениям, внесенным в директиву, входящий на территорию Евросоюза газопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком газа, либо принадлежать третьей компании.
  • Но, согласно российскому законодательству, "Газпром" не может передать мощности "Северного потока - 2" третьим компаниям, так как обладает монополией на экспорт газа. Как сообщал ранее Капитал страны, это означает, что "Газпром" сможет использовать газопровод только наполовину и не сможет окупить расходы, которые составили более 10 млрд долларов.
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22:48, 20.05 0 0
Валерий:

Чтобы не извращать суть вердикта Суда ЕС, достаточно будет не ссылаться на официозный ТАСС, а просто процитировать само его решение: "Суд Европейского Союза вынес решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение". Соответствующее решение опубликовано на сайте суда. "Генеральный суд Европейского Союза объявляет, что действия, совершенные Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет определенные правила внутреннего рынка природного газа, на трубопроводы из третьих стран, являются НЕДОПУСТИМЫМИ", - говорится в решении суда. "Генеральный суд отмечает, среди прочего, что Nord Stream AG НЕ ИМЕЛ ПРАВА эксплуатировать и/или продолжать эксплуатировать двойную трубопроводную систему "Северный поток", свободно от любых регуляторных ограничений ЕС, по крайней мере, что касается части линии, которая находится на территории ЕС, в данном случае в территориальном море государства-члена", - говорится в решении.

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