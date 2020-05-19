Президент раскритиковал правительство за ситуацию с выплатами медикам

Президент поручил правительству, Минздраву, Минтруду и регионам обеспечить доведение выплат до людей.

Во время совещания по вопросам оказания поддержки экономке и населению, президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за то, что при составлении принципов выплат медикам, работающим с инфицированными коронавирусом, были допущены неточные формулировки, что привело к проблемам с выплатами. По словам президент, в соответствующем приказе изначально должны были быть "ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы" выплат медперсоналу.

Президент поручил правительству, Минздраву, Минтруду и регионам мониторить ситуацию с выплатами и обеспечить доведение до людей всех положенных денежных средств, пишет ТАСС.

Напоминаем, что согласно указу президента России Владимира Путина, медицинский персонал, который непосредственно работает с инфицированными коронавирусной инфекцией, должен получить специальные надбавки к зарплате. Так, врачам положена ежемесячная выплата в размере 80 тыс. рублей, фельдшерам и медсестрам - по 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу - 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи - 50 тыс. рублей, фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи - по 25 тыс. рублей.