Президента возмутила ситуация с выплатами медработникам

Регионы получили 41,8 млрд рублей на допвыплаты медикам, а федеральным учреждения выделено еще более 10 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин резко высказался по ситуации с выплатами медицинским работникам, которые непосредственно работают с пациентами, инфицированными коронавирусом. Президент напомнил, что он установил конкретные надбавки для разных категорий медицинского персонала за "факт работы", а не поручал высчитывать часы и минуты работы медиков.