Президента возмутила ситуация с выплатами медработникам
Регионы получили 41,8 млрд рублей на допвыплаты медикам, а федеральным учреждения выделено еще более 10 млрд рублей.
Президент России Владимир Путин резко высказался по ситуации с выплатами медицинским работникам, которые непосредственно работают с пациентами, инфицированными коронавирусом. Президент напомнил, что он установил конкретные надбавки для разных категорий медицинского персонала за "факт работы", а не поручал высчитывать часы и минуты работы медиков.
"Развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать? Нет", - цитирует президента Путина РИА Новости.
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