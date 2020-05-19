За минувшие сутки в России выявлено 9263 новых случая инфицирования COVID-19

Общее количество инфицированных достигло 299941.

В России за прошедшие сутки медики обнаружили 9263 инфицированных коронавирусной инфекцией. Из них 3545 случаев инфицирования зафиксировано в Москве, 898 - в Московской области. Общее количество зараженных в столице составило 149607 человек, а в Подмосковье достигло 29188 человек.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, общее количество инфицированных COVID-19 в России составило 299941, выздоровело 76130 пациентов, 2837 человек скончались.